«Пусть бездетные попробуют». Член сборной России предложила выкупить место крестных за продукцию Apple

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова решила продать вакантные места крестных родителей, когда узнала, что беременна. В качестве «цены» девушка указала iPhone 12 Pro или MacBook Pro. После этого на нее обрушилась волна хейта. Спортсменка объяснила «360», почему решилась на такой поступок.

В беседе с «360» девушка заявила, что дело не в том, что она просит подарить ей iPhone, MacBook, квартиру, машину или коробку печенья.

«Про iPhone написала, потому про него пятилетние дети знают. Дело в другом, я хотела привлечь внимание к проблеме детских домов и усыновлению детей. Я могу дать возможность людям, которые не могут иметь детей, понять, что рожденный с помощью ЭКО или суррогатной матери ребенок ничем не отличается от детдомовского. Жанна Фриске воспользовалась ЭКО и умерла от тяжелой болезни. Зачем так рисковать, если можно взять приемного ребенка?» — задалась вопросом Алена.

Источник фото: Instagram

В качестве примера она привела Ольгу Бузову, которая, по словам Алены, по медицинским показаниям не может иметь детей. Но про нее говорят, что она их очень любит и хочет своих.

«Вот такой человек приедет, подарит подарочек, поиграет с лялечкой, получит полезный опыт и определится. Если у человека добрые намерения, пусть по-настоящему будет крестным. Той же Бузовой я не отказала бы», — резюмировала спортсменка.

Ранее жесткую критику и громкий скандал вызвал ее пост в Instagram, в котором Алена сообщила, что случайно забеременела и готова предложить места крестных людям, которые хотят завести детей, но у них не получается.

«Все-таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iPhone 12 Pro и крестными немного легче и мне, и моему ребенку! Хайпожоры — сразу на выход, я девочка взрослая и решения принимать умею сама!» — написала Кулакова.