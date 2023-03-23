Общество 23 марта 2023, 10:40 Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения прошел в Плесецке Минобороны сообщило о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения Роскосмос

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Воздушно-космические силы (ВКС) России утром 23 марта запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Все произошло в 09:40 по московскому времени.

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«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказано в сообщении.

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Изготовлением «Союза-2.1а» занимается Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре. Ракета принадлежит к семейству космических носителей «Союз», которые разработали на базе первой в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Разного вида корабли выходят на орбиту благодаря «Союзу-2.1а». Например, речь идет о «Прогрессе МС», который доставляет грузы для космонавтов на МКС.