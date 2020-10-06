Пушкову не понравился памятник Горбачеву в ФРГ

«Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием „В нерешительности с молоточком“. Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — обратил внимание глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.

По мнению парламентария, Горбачев в этой скульптуре неузнаваем, поскольку автор изобразил его «худощавым бюрократом в стеганой курточке и мятых брючках».