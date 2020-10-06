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    06 октября 2020, 17:51

    Пушкову не понравился памятник Горбачеву в ФРГ

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков раскритиковал скульптуру бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которую установили в Германии. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием „В нерешительности с молоточком“. Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — обратил внимание глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.

    По мнению парламентария, Горбачев в этой скульптуре неузнаваем, поскольку автор изобразил его «худощавым бюрократом в стеганой курточке и мятых брючках».

    Новости SMI.FM