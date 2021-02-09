Пушкова рассмешили слова Владимира Зеленского о вакцине «Спутник V»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса. Он считает их «смехотворными».

Сенатор отметил, что подобные высказывания украинского лидера показывают его политическую близорукость. Об этом сообщило «РИА» Новости.

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское „гибридное оружие“?» — сказал Пушков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет прививать украинцев российским препаратом «Спутник V», потому что они «не кролики», на них экспериментировать нельзя. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший вице-премьер Юрий Бойко считает, что из-за страха осуждения в шаге в сторону Москвы президент Украины отказался закупать вакцину из России.