Пушков заблокировал в Twitter президента Эстонии из-за насмешки

Член Совета Федерации Алексей Пушков заблокировал в Twitter президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. Российскому политику не понравилась реакция европейского лидера на его мнение.

«Бывшему президента Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен», — написал он в Twitter.

Ранее Пушков предположил, что урезание расходов Киева на вооруженные силы после запуска газопровода «Северный поток — 2» пойдет стране на пользу. По мнению российского политика, украинские власти перестанут атаковать Донбасс и втягивать НАТО в противостояние с Россией. Эстонский президент написал, что считает это высказывание «смешным».

Владимир Зеленский заявил, что при открытии «Северного потока — 2» Украина потеряет около трех миллиардов долларов. Страна больше не будет участвовать в поставках газа. Украинский президент выразил мнение о том, что вследствие этого национальная армия будет испытывать проблемы с финансированием.