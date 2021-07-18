Пушков высмеял идею Киева изменить курс в сторону Китая

Российский сенатор Алексей Пушков назвал неосуществимой идею Киева о «развороте» в сторону Китая, если не получится заручиться поддержкой Запада. В своем Telegram-канале Пушков написал, что КНР просто незачем такое сотрудничество.

«Эта угроза неосуществима. Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая „угроза“», — заключил сенатор.

Пушков также выразил мнение, что идеи «развернуться» к Китаю еще раз подчеркивают: украинские элиты так и не стали самостоятельными, им обязательно нужен более сильный союзник.

Об идее сотрудничества с Китаем заявил глава офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сказал, что допускает: страны Запада продолжат вынуждать Украину выполнять Минские соглашения. При этом Киев может спокойно позволить себе игнорировать западных партнеров, считает Арестович. Он добавил, что страна способна изменить внешний курс и направить его на сближение с Китаем.

Британские СМИ сообщили о том, что Китай и Россия могут стать новой целью спецподразделений Соединенного Королевства. Как написало Times, Лондон готовит новую тайную миссию по борьбе с терроризмом и наемниками по всему миру. Главным направлением работы собираются сделать Москву и Пекин.