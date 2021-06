Пушков высказался об отказе Pink Floyd Цукербергу в правах на песню

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале отказ одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса передавать права на вторую часть песни Another Brick in the Wall главе Facebook Марку Цукербергу. Парламентария процитировал «ПолитЭксперт».

«Сопротивление всесилию и произволу глобальных интернет-платформ есть и на Западе», — подчеркнул Пушков. По его словам, Facebook все чаще стали воспринимать как одно из воплощений Большого брата из романа британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», а эволюцию самого создателя соцсети — «как превращение из success story в носителя тоталитарного начала». Пушков напомнил, что песня Another Brick In The Wall носит антитоталитарный характер. «Она направлена как раз против той глобальной „стены“ из цензуры и блокировок, которую постепенно возводят вокруг людей Марк Цукерберг и его подобные», — добавил член Совфеда.