Пушков уличил Турчинова в невежестве после заявления о «русских болотах» и Подмосковье

По данным информагентства, Турчинов сказал, что если отделить от России «присоединенные территории», то у страны останутся лишь «исконно русские болота» размером с Подмосковье.

«Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские - это Диканька с окружающими хуторами», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политики.

По его мнению, Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен и не стеснятся при этом своего невежества.

«Он слышал о Новгороде, Пскове, Твери?» — задался вопросом Пушков, напомнив, что в старину Киев не был украинским городом, поскольку Незалежной как таковой тогда не существовало.