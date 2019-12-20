    20 декабря 2019, 18:59

    Пушков уличил Турчинова в невежестве после заявления о «русских болотах» и Подмосковье

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков на своей страниц в Twitter оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что большинство территорий было присоединено к России «с помощью крови, насилия и предательства». Парламентария процитировало РИА ФАН.

    По данным информагентства, Турчинов сказал, что если отделить от России «присоединенные территории», то у страны останутся лишь «исконно русские болота» размером с Подмосковье.

    «Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские - это Диканька с окружающими хуторами», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политики.

    По его мнению, Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен и не стеснятся при этом своего невежества.

    «Он слышал о Новгороде, Пскове, Твери?» — задался вопросом Пушков, напомнив, что в старину Киев не был украинским городом, поскольку Незалежной как таковой тогда не существовало.