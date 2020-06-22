Пушков удивился возвратившемуся коронавирусу в Китае

Новой виток коронавирусной инфекции в Пекине — это странно. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, вирус активизировался на рынке. Сенатор в своем Тwittеr отметил, что летучие мыши и панголины в этот раз ни при чем. Однако «внятных объяснений» на этот счет пока не последовало.

«Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — резюмировал Пушков.

На крупнейшем оптовом рынке в китайской столице — «Синьфади» — обнаружили коронавирус 12 июня. СОVID-19 обнаружили у нескольких человек, имеющих там торговые точки. Кроме того, вирус зафиксировали и на их оборудовании. В итоге выяснилось, что причиной распространения 2019-nСоV стал зараженный лосось. Его привезли на «Синьфади» с другого рынка — «Цзиньшэнь». Ранее там выявили очаг вспышки.

Тем временем президент РФ Владимир Путин объявил, что в России эпидемия отступает. Такое заявление он сделал во время поздравления медицинских работников с их профессиональным праздником.

«Подчеркну: благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я», — сказал он.

При этом глава государства отметил, что риски заразиться у врачей остаются достаточно высокими.