Пушков: сторонники смертной казни наверняка поддерживают Трампа

«Сторонники смертной казни наверняка поддерживают Трампа», — отметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

Он предположил, что сторонник смертной казни как сторонники традиционных подходов считают, что у людей есть право на справедливость. Парламентарий допустил, что смертная казнь в США будет применяться к серийным убийцам, которые сознательно совершают жестокие и античеловечные преступления.