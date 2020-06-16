    16 июня 2020, 18:40

    Пушков: сторонники смертной казни наверняка поддерживают Трампа

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков обсудил с «ПолитЭкспертом» планы федеральных властей США возобновить смертную казнь в июле.

    «Сторонники смертной казни наверняка поддерживают Трампа», — отметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

    Он предположил, что сторонник смертной казни как сторонники традиционных подходов считают, что у людей есть право на справедливость. Парламентарий допустил, что смертная казнь в США будет применяться к серийным убийцам, которые сознательно совершают жестокие и античеловечные преступления.