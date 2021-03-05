Пушков сравнил участие скопинского маньяка в ток-шоу с треш-стримами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказался насчет участия скопинского маньяка Виктора Мохова в съемках телевизионного шоу, написал «Взгляд».

Отбывший 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек Мохов сразу после выхода на свободу отправился в Москву. По словам адвоката Игоря Кима, бывший заключенный нарушил условия административного надзора и поехал на ток-шоу.

Писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил «забить досками телевидение» за съемки программы с участием этого мужчины. Пушков оказался солидарен с его мнением.

«Досками забить телевидение — это, видимо, форма речи. Но нельзя не согласиться с тем, что ток-шоу с такого типа преступниками и особенно маньяками с таким послужным списком вообще недопустимы — ни в каком виде», — подчеркнул сенатор.

Как он считает, руководители и владельцы телеканалов должны понимать это. Политик заключил, что пытаться капитализировать на популяризации маньяка так же неприемлемо, как и зарабатывать на треш-стримах.