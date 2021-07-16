Пушков: следует подумать об отказе от электросамокатов

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал подумать об отказе от самокатов, передает ИА НСН.

«Следует подумать об отказе от электросамокатов», — написал парламентарий.

Он объяснил свое предложение чересчур большим количеством смертей и травм, к которым приводит катание на этом виде транспорта.

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила оснастить электросамокаты госномерами.

«В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности не определен, при этом иногда их скорость достигает 40-70 километров в час, что небезопасно как для самих любителей езды на самокатах, так и для пешеходов и других транспортных средств», — заметила общественница.