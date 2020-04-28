Пушков: Россия все же выходит на плато по заболеваемости COVID-19

Пушков напомнил, что в стране уже пять дней число новых случаев заражения коронавирусом колеблется в районе от 5800 до 6400 с лишним тысяч. По его словам, тенденция к росту небольшая — около 5% в день. Он заметил, что после плато в России наступит снижение заболеваемости, как это было в Испании и Италии.

«Но смертность у нас неизмеримо ниже», — обратил внимание глава Комиссии Совфеда по информационной политике.