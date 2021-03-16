Пушков: разворот Европы в сторону «Спутника V» неминуем

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал растущую заинтересованность стран Евросоюза в закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Парламентария процитировала «Политика сегодня».

«Разворот Европы в сторону Спутника V неминуем. И не только Европы», — выразил уверенность парламентарий.

По его словам, Штаты, пытаясь отговорить от российской вакцины Бразилию, совершили глупость, и будет еще глупее, если они не оставят попыток отговорить другие страны от «Спутника V».

«В этой ситуации не до жиру — быть бы живу. Причина высокой вероятности закупки Евросоюзом „Спутника V“ — трещащее по швам единство ЕС», — добавил сенатор.