Пушков рассказал о своем обращении в ОБСЕ после запрета RT в Литве

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков направил обращение на имя представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлему Дезиру после того, как страны Балтии запретили трансляцию RT в Литве.

Сенатор отметил, что в своем обращении к Дезиру он призвал дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии. По его словам, их действия являются «откровенным произволом».

«Считаю необходимым, чтобы представитель ОБСЕ по свободе слова Дезир дал оценку действиям властей Латвии и Литвы, запретившим вещание RT, а значит, и свободу слова в своих странах», — цитирует Пушкова «ФедералПресс».

Он отметил, что санкции Евросоюза, которыми аргументированы действия стран, не распространяются на СМИ, в которых работают лица, включенные в санкционный перечень.

Пушков заключил, что юридических оснований на подобные запреты у стран Балтии нет. По его мнению, с этих пор Латвию, Литву и Эстонию следует рассматривать как нарушителей международных обязательств.