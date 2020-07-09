Пушков рассказал о своем обращении в ОБСЕ после запрета RT в Литве
Сенатор отметил, что в своем обращении к Дезиру он призвал дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии. По его словам, их действия являются «откровенным произволом».
«Считаю необходимым, чтобы представитель ОБСЕ по свободе слова Дезир дал оценку действиям властей Латвии и Литвы, запретившим вещание RT, а значит, и свободу слова в своих странах», — цитирует Пушкова «ФедералПресс».
Он отметил, что санкции Евросоюза, которыми аргументированы действия стран, не распространяются на СМИ, в которых работают лица, включенные в санкционный перечень.
Пушков заключил, что юридических оснований на подобные запреты у стран Балтии нет. По его мнению, с этих пор Латвию, Литву и Эстонию следует рассматривать как нарушителей международных обязательств.