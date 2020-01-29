Пушков: провинциальным русофобам закон не писан

По данным издания, после того, как канадскому политику указали на допущенную ошибку, он исправил пост и написал, что концлагерь исправили просто «солдаты».

Пушков напомнил, что в свое время бывший президент США Барак Обама опозорился, сказав, будто его дед в составе американских войск освобождал Освенцим. Затем немецкое издание «Шпигель» извинилось за подобную чушь.

«Но провинциальным русофобам закон не писан», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.