Пушков: провинциальным русофобам закон не писан
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter высмеял премьера канадской провинции Альберта Джейсона Кенни, который написал, что «украинские солдаты» освободили Освенцим 75 лет назад. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, после того, как канадскому политику указали на допущенную ошибку, он исправил пост и написал, что концлагерь исправили просто «солдаты».
Пушков напомнил, что в свое время бывший президент США Барак Обама опозорился, сказав, будто его дед в составе американских войск освобождал Освенцим. Затем немецкое издание «Шпигель» извинилось за подобную чушь.
«Но провинциальным русофобам закон не писан», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.