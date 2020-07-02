Пушков прокомментировал результаты голосования по поправкам

Парламентарий посчитал итоги ожидаемыми, поскольку предложенные поправки «объективно отвечают интересам граждан России». Имеются в виду и социальные поправки, и нерушимость границ страны, и здравоохранение, и брак как союз мужчины и женщины, и защиту исторической памяти.

«Считаю, что это подтверждение политических, социальных и идейных основ, которые были выработаны нашим обществом с 1993 года и которые отныне зафиксированы в Конституции», — обратил внимание глава Комиссии Совфеда по информационной политике.