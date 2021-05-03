Пушков приравнял Facebook к филиалу спецслужб США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Facebook уже давно фактически является подразделением американских спецслужб. Парламентарий написал об этом в своем Telegram-канале.

«Facebook давно действует как фактическое подразделение спецслужб США», — написал Пушков.

По мнению сенатора, большинство пользователей Facebook готовы жертвовать своей конфиденциальностью в Сети в обмен на привычные удобства. И при этом они совсем не против того, чтобы за ними следили, отметил Пушков.

«Полагаю, об этом в Facebook отлично знают. Так что партия еще далеко не сыграна», — констатировал член Совфеда.

Facebook и Instagram ранее заявили, что сбор персональных данных позволяет сохранить приложения бесплатными. Уведомления об этом начали приходить владельцам мобильных устройств от Apple после обновления iOS до версии 14.5. В новой прошивке появилась функция App Tracking Transparency, и теперь все приложения должны получать согласие на отслеживание действий пользователей. В Fасеbооk предупреждали, что эти нововведения отразятся на выборе аудитории при рекламных кампаниях.