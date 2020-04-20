Пушков посоветовал краснодарской чиновнице самой шить бахилы для врачей

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение замглавы Минздрава Краснодарского края Валентины Игнатенко. Она пыталась заставить медработников шить бахилы в разгар борьбы с коронавирусом.

«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет?» — задался вопросом сенатор в своем Twitter.

По его словам, задача Игнатенко — обеспечить медиков защитными средствами и бахилами. Если она этого сделать не может, то пусть шьет их сама. Пушков отметил, что таким образом чиновница принесет больше пользы врачам.

Ранее Игнатенко во время видеоконференции с главами районных и региональных больниц выступила с предложением к врачам самостоятельно шить бахилы. Она порекомендовала привлечь к этой деятельности местных жителей, которые сейчас сидят дома без работы. Об этом написала газета «Известия».

Замглавы регионального Минздрава заявила, что шить бахилы совсем несложно. Ведь это же не респираторы, очки или лицевые маски.

«Почему вы ждете манны небесной? Вам не стыдно?» — спросила она подчиненных.

В Краснодарском крае зафиксировано 383 случая заражения коронавирусом и пять смертей от него. Побороть вирус смогли 54 человека. Об этом сказано на сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным, в России 42 853 человека заразились 2019-nСоV. Его жертвами стал 361 россиянин. При этом 3291 человек вылечился.