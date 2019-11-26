Пушков порекомендовал главе Минэнерго Украины разобраться в приоритетах по газу

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа Подробнее

Пушков заметил противоречия в заявлениях украинского министра. По его словам, с одной стороны Оржель не хочет отказываться от судебных исков к «Газпрому» и настаивает на условиях, которые неприемлемы для российской стороны. С другой стороны чиновник говорит, что подписание контракта на транзит газа является для Украины «абсолютным приоритетом».

«Пусть все же разберется, что важнее — иски или контракт», — резюмировал председатель временной Комиссии Совфеда по информационной политике.