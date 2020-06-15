Пушков пояснил, что представляет собой «наступательная дипломатия» Киева

По словам Пушкова, говоря о «наступательной дипломатии» украинский дипломат прав в том смысле, что Киев раз за разом наступает на одни и те же грабли.

«Пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле „наступательная“», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.