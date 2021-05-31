Пушков озвучил плохие новости для Украины из-за ситуации в Черном море

Для Украины пришли плохие новости с точки зрения соотношения сил в Черном море. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, расчет Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может быть не слишком надежный. Планы Украины спутает Россия, если сможет удержать преимущество в области ракетных вооружений.

«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», — отметил Пушков.

Так сенатор прокомментировал сообщение министерства обороны США. Там заявили, что американским корабельным системам ПРО Aegis не удалось поразить цель во время испытаний. Пентагон начал проверку. Военное ведомство намерено узнать, что помешало «успешному перехвату».

Также в одном из последних постов Пушков высказал мнение о том, что Штаты делают ставку на свою военную силу, последними уже не могут экономическими, дипломатическими и другими средствами обеспечить себе гегемонию.