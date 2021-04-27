Пушков ответил Псаки на слова о том, как США «снижают напряженность» в диалоге с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что власти США стремятся к снижению напряженности в диалоге с российскими властями.

«О, да! Мы заметили — США только и делают, что „стремятся к снижению напряженности“. И, конечно, санкции — не единственный инструмент!» — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков уточнил, что Штаты могут не только вводить, но и расширять антироссийские санкции. Еще один путь «снижения напряженности» — размещение систем ПРО в Польше и Румынии, «которые, разумеется, направлены против Ирана». Нельзя забывать о регулярной отправке военных судов в Черное море, высылке российских дипломатов, которая уже производится на регулярной основе. Также Вашингтон может объявлять о горячей поддержке массовой высылки дипломатов РФ из Чехии.

«Есть ожесточенная борьба против „Северного потока — 2“ и много чего другого. Так что — да: санкции — не единственный инструмент», — с сарказмом заключил сенатор.

Очередной пакет американских санкций против Москвы был введен в середине апреля. В черный список попали более 30 физических и юридических лиц. Помимо этого, Вашингтон объявил о высылке 10 российских дипломатов.

Москва ответила симметрично — выслала американских дипломатов, закрыла въезд в страну ряду чиновников из США.