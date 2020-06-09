«Расизм не у нас, а в США»: Пушков ответил историку из Принстона на выпад о России

В Принстонском университете упомянули «расизм в России», говоря об этой проблеме в США и Европе. Сенатор Алексей Пушков удивился такой позиции и посоветовал ее автору «не лезть со своими суждениями».

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ высказал в Twitter мнение насчет интервью декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода, которое он дал немецкому журналу Spiegel.

По словам Глода, события в США говорят о том, что «старая Америка» умирает. Попытки властей остановить протесты в стране он назвал паническими и маниакальными. В разговоре историк затронул и проблему расизма, которая, по его мнению, актуальна и для России.

«Этот „историк“ лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что расизм наблюдается именно в США, поэтому и разбираться с ситуацией нужно американцам.

«А то все каким-то боком пытаются нас приплести», — заключил Пушков.

Массовые протесты в США спровоцировала история темнокожего американца Джорджа Флойда: он скончался в реанимации после жесткого задержания. Поведение полицейских с Флойдом сняли на видео. Одного из них обвинили в убийстве мужчины, еще троих — в пособничестве убийству.