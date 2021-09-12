Пушков ответил американскому дипломату на угрозы в адрес России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы бывшего посла США в Киеве Джона Хербста ввести ограничения против России в случае присоединения Украины. Свое мнение по неожиданному заявлению он выразил в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что дипломат почему-то слишком сильно переживает за Украину. В том состоянии, которое есть на сегодня, эта страна не нужна ни Евросоюзу, ни тем более НАТО. Об этом уже не раз говорили европейские политики. Пушков немало удивился предположению, что кому-то придет в голову насильно присоединять Киев.

«Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. Хербст сам придумывает несуществующие угрозы и сам же их героически отбивает угрозами в адрес России. Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?» — задался вопросом сенатор.

Все угрозы Хербста Пушков назвал просто сотрясением воздуха. Он отметил, что слова бывшего посла бьют «мимо цели, в пустоту».

Москва неоднократно подчеркивала, что с ее стороны нет никакой агрессии к другим странам. При этом постоянная активность НАТО у российских границ очевидна. Альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с армией России.

О том, что Украину не очень-то ждут в ЕС и НАТО говорил, в том числе, президент Эстонии. Политик подчеркнул, что сначала Киеву нужно привести внутренние дела в стране в порядок, и на это может уйти лет 20.