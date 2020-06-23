Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

«Зеленский в интервью „The Globe and Mail“ подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его мнению, это было бы использовано в пропагандистских целях против Москвы.

Отмечается, что на торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве 24 июня, приедут лидеры Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Сербии, Молдавии, Южной Осетии и Абхазии. Также ожидается приезд сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

«Мы с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они хотели бы, подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам», — пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков.