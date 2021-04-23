Пушков объяснил пользу для Запада от разлада между Россией и Чехией

Сенатор Алексей Пушков посчитал, что обострением отношений между Москвой и Прагой воспользовался Запад. Он консолидировался против России.

«Администрация Байдена уже поставила задачу сплотить „альянс демократий“ для проведения единой политики в отношении России», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что вопреки общим настроениям есть еще страны в Европе, которые выступают за расширение диалога и сотрудничества с РФ. Они это делают в силу политической необходимости и для своих политических интересов.

Чехия в середине апреля обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы 18 сотрудников посольства. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Обвинения в свой адрес она назвала голословными и возмутительными. НАТО выступил в поддержку Чехии и призвал бороться со «злонамеренными действиями» на своей территории.

Главы МИД Чехии Якуба Кулганека заявил 23 апреля о том, что число сотрудников генконсульств в Москве и Праге не будет меняться.