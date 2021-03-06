Пушков назвал вопросом морали участие скопинского маньяка в ток-шоу

После освобождения из тюрьмы Виктор Мохов может участвовать в ток-шоу, но не имеет на это морального права. Также скопинского маньяка не должны приглашать и телеканалы, считает сенатор Алексей Пушков.

«Быть ли отсидевшему маньяку на ТВ — это не вопрос права, это вопрос морали. И если что и странно, то это споры по этому поводу. Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что авторы ток-шоу не должны приглашать освобожденного преступника на съемки, если они придерживаются очевидных нравственных норм. Сенатор задался вопросом, что может рассказать зрителям такой гость программы, кроме опыта похищений людей и изнасилований.

«Правовое государство в чистом виде имеет один крупный изьян: если оно все сводит к закону и праву, то оно не оставляет места нравственному чувству. Но закон можно и обойти — и тому есть масса примеров. Сам по себе он недостаточен. В УК морально-нравственный закон не прописан. Но он есть», — отметил Пушков.

По словам сенатора, без подобного закона общество станет бездушным скоплением преступников с их адвокатами. Он напомнил, что в России издревле существовало понятие «по справедливости». Пушков подчеркнул, что это понятие всегда должно идти вместе с применением закона.

Ранее СМИ сообщили, что после освобождения из тюрьмы скопинский маньяк отправился участвовать в ток-шоу. Виктор Мохов вышел из-под стражи 3 марта после 17 лет заключения, напомнило Ura.ru. Мужчину осудили за похищение и изнасилование двух школьниц.