Пушков назвал версии Чехии по взрывам во Врбетице дурным водевилем

Сенатор Алексей Пушков усомнился в адекватности версий взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Политик прокомментировал информацию об общении хозяина склада с представителями российских спецслужб.

«В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре», — написал сенатор в Twitter.

Ранее чешское радио со ссылкой на данные мобильного оператора и источники сообщило о посещении хозяина фирмы-арендатора Петра Бернатика района гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Чешские спецслужбы их подозревают в организации взрывов. Якобы один из них находился недалеко от их местоположения за день до взрывов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что власти Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами на военном складе во Врбетице, сопровождая это бездоказательными обвинениями в адрес Москвы.