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    29 октября 2021, 15:41

    Пушков назвал Цукерберга «идеальным проводником глобалистской антиутопии»

    Сенатор Пушков отреагировал на переименование Facebook

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг сменил официальное название корпорации на Meta и объявил о начале создания метавселенной. Сенатора процитировало ИА Nation News.

    Пушков заметил, что Цукерберг предлагает людям параллельную жизнь с полным уходом в виртуальное пространство, что приведет к окончательной десоциализации человечества.

    «Странно, что его так уничтожают в США: он идеальный проводник глобалистской антиутопии», — добавил член Совфеда.