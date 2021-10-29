Пушков назвал Цукерберга «идеальным проводником глобалистской антиутопии»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг сменил официальное название корпорации на Meta и объявил о начале создания метавселенной. Сенатора процитировало ИА Nation News.

Пушков заметил, что Цукерберг предлагает людям параллельную жизнь с полным уходом в виртуальное пространство, что приведет к окончательной десоциализации человечества.

«Странно, что его так уничтожают в США: он идеальный проводник глобалистской антиутопии», — добавил член Совфеда.