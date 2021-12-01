Пушков назвал хорошей идею депутатов Рады установить день украинского борща

Сенатор Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале прокомментировал идею депутатов Верховной рады установить день украинского борща. Парламентария процитировало ИА Nation News.

«Хорошая идея!» — написал Пушков.

Он назвал ее правильной и поддержал. По его словам, украинский борщ есть, и никто не покушается на него.

«Это вам не „великий украинский ученый“ Королев и не „великий украинский художник“ Айвазовский. И не „древнеукраинские князья“, которых удивительным образом „отыскал“ Порошенко в истории не существовавшей до XX века Украины», — добавил член Совфеда.