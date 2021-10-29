Пушков напомнил Польше о ее антироссийской позиции после просьбы снизить цены на газ

Польская сторона выступила со странной просьбой к «Газпрому» снизить цены на голубое топливо, ведь эта восточноевропейская страна постоянно противостоит России. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

«Очень странно выглядит письмо от польского концерна PGNiG к Газпрому с просьбой снизить цену на газ по Ямальскому контракту. <…> Напомним: Польша себя позиционирует как тотальный противник России по газовым вопросам», — написал сенатор.

Пушков напомнил, что Польша борется с Россией на всех международных площадках: она делает все возможное, чтобы сорвать строительство «Северного потока — 2», и тянет Украину в НАТО. Сенатор заверил, что даже если пойти им навстречу, то позиция польских властей в отношении России не изменится.

Накануне польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» снизить цену на голубое топливо из-за небывалого скачка цен. Глава PGNiG Павел Маевский отметил, что в сложившейся ситуации можно говорить о ЧП. По его словам, эти условия могут стать основой для снижения стоимости газа по Ямальскому контракту.