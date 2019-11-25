  • Пушкина, Тарасова и Сябитова дали советы страдающим от насилия

    25 ноября 2019, 11:36

    Ольга Ситникова

    Сегодня, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и телеведущая и сваха Роза Сябитова высказались о проблеме насилия над женщинами. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По информации издания, каждое государство сталкивается с насилием в семье граждан. Согласно данным МВД, в России в прошлом году против женщин совершено 107,4 тысячи насильственных преступлений.

    По мнению заместителя председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной думы РФ Оксаны Пушкиной, проблему домашнего насилия необходимо глубокого проанализировать.

    «Как правило, жертвами семейно-бытового насилия в первую очередь становятся самые незащищенные граждане — дети, женщины, престарелые, инвалиды. При этом в силу зависимого положения в семье или возраста многие жертвы просто неспособны защитить себя. В процессе работы над законопроектом были проанализированы все ранее вносимые в Государственную думу законодательные инициативы, приняты во внимание все предложения и поправки, а также результаты экспертно-аналитического исследования, проведенного по инициативе ГД», — заявила Пушкина.

    По словам политика, полиция редко защищает потерпевших, которые забывают свои права, боятся агрессоров и осуждения со стороны окружения. Зампред обратила внимание на то, что новый законопроект нацелен на профилактику.

    «Чтобы закон был эффективным, он должен предусматривать механизм взаимодействия полиции, врачей и соцработников при обращении таких жертв, чего пока в нашей стране нет», — подчеркнула она.

    Заслуженный тренер СССР и Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова отметила, что нужно наказывать мужчин за регулярную агрессию в семье.

    «Мужчина, который проявляет систематическую агрессию, должен быть наказан. Я не знаю, как после этого можно с человеком жить. Избиения с последствиями нельзя прощать, в каком бы состоянии мужчина ни был, тем более если это происходит в семье и дети все видят. Если же мы говорим о медийных, публичных людях, то они вообще не должны позволять себе такое недостойное поведение, а особенно бить женщин. Это просто дикость какая-то», — пояснила Тарасова

    Соведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова дала несколько советов женщинам, переживающим насилие.

    1. «...слушайте мужчину. И если он говорит, что бил жен, верьте — так будет и с вами».

    2. «…нужно обращать внимание на такие тревожные сигналы. Неадекватная ревность — один из признаков склонности к насилию».

    3. «Если мужчина никогда не проявлял признаков агрессии, то нужно дать шанс… А вот если это произошло во второй раз, то бегите от него».

    4. «Снимайте все на телефон, записывайте аудио, пишите об этом в блогах».

    5. «Себя винить ни в коем случае нельзя, а то можно закопать».