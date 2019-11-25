Пушкина, Тарасова и Сябитова дали советы страдающим от насилия

По информации издания, каждое государство сталкивается с насилием в семье граждан. Согласно данным МВД, в России в прошлом году против женщин совершено 107,4 тысячи насильственных преступлений.

По мнению заместителя председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной думы РФ Оксаны Пушкиной, проблему домашнего насилия необходимо глубокого проанализировать.

«Как правило, жертвами семейно-бытового насилия в первую очередь становятся самые незащищенные граждане — дети, женщины, престарелые, инвалиды. При этом в силу зависимого положения в семье или возраста многие жертвы просто неспособны защитить себя. В процессе работы над законопроектом были проанализированы все ранее вносимые в Государственную думу законодательные инициативы, приняты во внимание все предложения и поправки, а также результаты экспертно-аналитического исследования, проведенного по инициативе ГД», — заявила Пушкина.

По словам политика, полиция редко защищает потерпевших, которые забывают свои права, боятся агрессоров и осуждения со стороны окружения. Зампред обратила внимание на то, что новый законопроект нацелен на профилактику.

«Чтобы закон был эффективным, он должен предусматривать механизм взаимодействия полиции, врачей и соцработников при обращении таких жертв, чего пока в нашей стране нет», — подчеркнула она.

Заслуженный тренер СССР и Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова отметила, что нужно наказывать мужчин за регулярную агрессию в семье.

«Мужчина, который проявляет систематическую агрессию, должен быть наказан. Я не знаю, как после этого можно с человеком жить. Избиения с последствиями нельзя прощать, в каком бы состоянии мужчина ни был, тем более если это происходит в семье и дети все видят. Если же мы говорим о медийных, публичных людях, то они вообще не должны позволять себе такое недостойное поведение, а особенно бить женщин. Это просто дикость какая-то», — пояснила Тарасова

Соведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова дала несколько советов женщинам, переживающим насилие.

1. «...слушайте мужчину. И если он говорит, что бил жен, верьте — так будет и с вами».

2. «…нужно обращать внимание на такие тревожные сигналы. Неадекватная ревность — один из признаков склонности к насилию».

3. «Если мужчина никогда не проявлял признаков агрессии, то нужно дать шанс… А вот если это произошло во второй раз, то бегите от него».

4. «Снимайте все на телефон, записывайте аудио, пишите об этом в блогах».

5. «Себя винить ни в коем случае нельзя, а то можно закопать».