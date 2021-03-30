Пушки, Стэтхэм и выжженная земля: вышел «гневный» трейлер от Гая Ричи

В Сети появился трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий». Главную роль в динамичном боевике исполнит Джейсон Стэйтем. В российском прокате ленту ждут 22 апреля.

Первые кадры картины опубликовала студия MGM в Twitter, указав датой выхода 7 мая. Дублированный трейлер опубликован на YouTube.

Сюжет картины выстроен вокруг нового сотрудника службы инкассации Эйча. Работа нужна ему как прикрытие, чтобы вычислить не только причастных к многомилионным ограблениям в Лос-Анджелесе, но и отыскать убийцу своего сына.

Зрителю обещают запутанную игру, где у каждого своя роль, а каждый человек находится под подозрением.

Вместе со Стэйтемом на экране появятся Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт, Лас Алонсо, Алекс Фернс, Рауль Кастильо, Деобиа Опарей, Скотт Иствуд, Нив Алгар и другие.