Пушилин выразил недоумение в связи с предложением генсека ООН о гуманитарном перемирии

Призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии, целью которой является безопасная доставка гуманитарной помощи, вызвали недоумение. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о „гуманитарном перемирии“ с целью безопасной доставки гуманитарной помощи вызывают недоумение», — сказал он ТАСС.

Пушилин добавил, что работающие в ДНР офисы агентств ООН имеют информацию о проработанных механизмах доставки гуманитарной помощи.

Ранее Гутерриш призвал Украину и Россию установить четырехдневное перемирие. По его предложению, оно должно начаться 24 апреля. Об этом написала газета «Известия». Также замгенсекретаря ООН Мартин Гриффитс выступил с предложением провести встречу по гуманитарным вопросам под эгидой ООН для Украины и России.