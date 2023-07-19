Общество 19 июля 2023, 10:28 Пушилин сообщил об увеличении численности населения Мариуполя Пушилин: население Мариуполя превысило 280 тысяч, возникла потребность в новом жилье РИА «Новости»

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Численность населения Мариуполя превысила 280 тысяч человек, поэтому городу требуется новое жилье. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что в регионе возникла большая потребность в новом жилье, поскольку многие дома оказались разрушены. Как только обстрелы ослабевают, люди возвращаются на прежние места жительства, пояснил Пушилин. Он также напомнил, что у людей появилась возможность взять льготную ипотеку со ставкой 2%.

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«Что касается Мариуполя, по нашим данным, более 280 тысяч проживают в данном городе», — сообщил он.

Новое жилье в Мариуполе очень востребовано, указал Пушилин. Число заявок превышает количество стройплощадок, резюмировал врио главы ДНР.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что ездил в Мариуполь несколько дней назад. По его словам, в городе наблюдается активное возвращение жителей. Кроме того, в Мариуполе продолжаются ремонтные работы, сообщил Хуснуллин.