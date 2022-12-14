Общество 14 декабря 2022, 10:26 Пушилин сообщил о принятии новой Конституции ДНР в ближайшее время Врио главы ДНР Пушилин сообщил о скором принятии новой Конституции республики

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В ближайшее время Народный совет ДНР примет новую Конституцию республики. Информацию об этом сообщил РИА «Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом», — сообщил он.

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После принятия нового варианта документа республика сможет без каких-либо проблем принимать основную нормативно-правовую базу. Кроме того, новая Конституция поможет более оперативно выстроить взаимодействие с федеральными и региональными органами власти.

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Пушилин также рассказал о судьбе украинского языка.

«Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен», — добавил он.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что рано или поздно ВС России освободят Одессу и Чернигов. По его словам, это нужно сделать для обеспечения полной безопасности жителей республики.

За время конфликта украинские военные повредили в Донецкой Народной Республике жилые дома на более 1,3 триллиона рублей.