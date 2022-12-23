Общество 23 декабря 2022, 17:56 Пушилин рассказал о желании Донбасса «вернуть долг» России Врио главы ДНР Пушилин: жители Донбасса мечтают о мире и возможности «вернуть долг» России РИА «Новости»

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Донбасс мечтает о мире и возможности «вернуть долг» России за оказанную помощь. Об этом завил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сейчас жителям Донбасса помогает вся страна. Однако из-за этого они чувствуют себя неуютно, потому что сами привыкли идти на помощь другим.

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«Комфортная для нас обстановка, когда мы помогаем. Уверен, в скором будущем мы к этому вернемся, это наша следующая мечта — полноценная возможность трудиться», — сказал Пушилин.

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Врио главы ДНР выразил надежду на то, что в скором будущем Донбасс сможет сам себя обеспечивать и вернуть долг России. Регион в долгу не останется, заверил он. Самой большой мечтой жителей Донбасса является мирная жизнь и возможность по утрам не интересоваться, живы ли их родные и близкие, добавил Пушилин.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ДНР 20 декабря. Пушилин признался, что его поразила погруженность главы государства в детали спецоперации.