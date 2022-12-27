Общество 27 декабря 2022, 03:02 Пушилин рассказал о выплатах за утраченное жилье в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: увеличились темпы выплат компенсаций за жилье РИА «Новости»

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Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий имущество увеличились, заявил на совещании правительства врио главы республики Денис Пушилин. Его слова привел ТАСС.

Ранее Пушилин выступил с критикой темпов выплат. Ему не понравилась ситуация с жильем Мариуполе. Госкомитет обороны ДНР постановил, что жители могут сами определить компенсацию.

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Им полагается компенсационное жилье в многоквартирном доме либо деньги на покупку, строительство нового жилья. В поврежденных квартирах и домах высчитывается стоимость всего капитального ремонта и одного метра площади.

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Украинские военные продолжают обстреливать Донецк и другие населенные пункты республики. Под огнем оказываются жилые кварталы. Ранее сообщалось о гибели мирной жительницы в населенном пункте Владимировка под Волновахой. Также ранения получил еще один человек.