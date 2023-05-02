Общество 02 мая 2023, 17:16 Пушилин рассказал, когда начнется ежедневное обеспечение жителей ДНР водой Врио главы ДНР Пушилин: воду для жителей республики начнут подавать ежедневно к концу июня Unsplash

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Ежедневное обеспечение жителей Донецкой Народной Республики водой по новому водоводу начнется к концу июня. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе церемонии запуска трамвайных путей в Мариуполе, сообщил ТАСС.

В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам», — рассказал руководитель республики.

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Он отметил, что возможность обеспечивать Донбасс водой появилась после освобождения канала Северский Донец.

В конце марта Минобороны сообщило о запуске насосной станции между республиками Донбасса и Ростовской областью. В оборонном ведомстве рассказали, что работы по возведению водовода начали в декабре 2022 года. К строительству привлекли более 2,6 тысячи специалистов. Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале апреля сообщил, что новый водовод из реки Дон уже заполняется водой.