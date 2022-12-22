Общество 22 декабря 2022, 11:33 Пушилин рассказал, что его поразило на встрече с Путиным Врио главы ДНР Пушилин: погруженность Путина в детали СВО поражает Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин владеет исчерпывающей информацией о ходе спецоперации. Его погруженность в детали СВО поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики 20 декабря.

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«Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает», — сказал Пушилин.

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По его словам, он полагал, что сможет предоставить дополнительную информацию по некоторым вопросам, особенно что касается спецоперации, однако убедился, что Путин владеет большим объемом данных. Президент РФ, по его словам, знает отдельные тонкости и нюансы того, что происходит сейчас в ДНР, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса.

В ходе встречи стороны затронули актуальные проблемы жителей Донецкой Народной Республики. В частности, речь шла о водоснабжении, отоплении, медицине и процессе восстановления.