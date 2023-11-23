Общество 23 ноября 2023, 17:56 Пушилин призвал различать простых украинцев и военных преступников-националистов Пушилин: мы различаем украинский режим и простых жителей страны РИА «Новости»

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал не смешивать простых украинцев и воинствующих националистов, которым предстоит отвечать за военные преступления в Донбассе. Об этом политик заявил в беседе с РИА «Новости».

«Мы различаем украинский режим и жителей страны. Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны», — подчеркнул глава ДНР.

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Пушилин пояснил, что с зарплат украинцев насильно вычитают налог на армию. Людей преследуют за русскую речь. Напомнил он и масштабах проведения мобилизации в этой республике, когда многих мужчин, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую.

Жители Украины, как правило, готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, подчеркнул Пушилин. По его мнению, русофобию им навязывается искусственно украинскими неонацистами.

«Не раз были свидетелями, что жители освобожденных территорий с удовольствием возвращаются и к русскому языку, и к своим корням», — заключил глава ДНР.