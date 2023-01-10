Общество 10 января 2023, 12:07 Пушилин предложил жителям Артемовска выбирать название города Врио главы ДНР Пушилин сказал, что вопрос с названием Артемовска должны решать его жители

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Вопрос с названием города Артемовска должны решать его жители. Об этом написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, прежде чем узнавать мнение людей, нужно сначала предоставить им нормальные условия для жизни.

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«Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления», — заявил он.

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Пушилин отметил, что в марте 2022 года населенным пунктам республики, которые ранее контролировались Украиной, вернули их названия по состоянию на 11 мая 2014 года.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают, как лучше называть Артемовск. Депутат и журналист Мосгордумы Андрей Медведев высказал мнение, что лучше оставить название Бахмут. Так город называет киевский режим, напомнило РИА «Новости».