27 августа 2023, 21:24
Пушилин поздравил Донецк с Днем города
Врио главы ДНР Пушилин: город роз Донецк празднует 154-ю годовщину
В последнее воскресенье августа в Донецке празднуют День города, ему исполнилось 154 года. Горожан в Telegram-канале поздравил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Город-труженик, город-воин, город роз и мужественных людей стойко держится несмотря на желание противника стереть его с лица земли», — написал Пушилин.
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Врио главы республики отметил, что Донецк изранен, но не сломлен, и будет отстроен. Столица ДНР снова станет экономическим и культурным центром, отметил Пушилин.
«Спасибо вам, земляки, за стойкость! Скорейшего победного мира!» — поздравил врио главы республики.
В День города в Донецке запустили часы на почтамте, сообщил Telegram-канал «ЧП Донецк Z».
Помимо Дня города дончане праздновали День шахтера. С праздником всех причастных поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал всем сотрудникам отрасли здоровья, а также осуществления всех намеченных планов.
Нейросеть нарисовала картинки, посвященные непростой работе шахтеров. Изображения опубликовал Telegram-канал «360».
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Донецк
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