Пушилин передал Путину благодарность народа ДНР за решение о возрождении «Саур-Могилы» | 360°

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Пушилин передал Путину благодарность народа ДНР за решение о возрождении «Саур-Могилы»

Глава ДНР Пушилин поблагодарил президента Путина за решение о возрождении «Саур-Могилы»

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Народ ДНР благодарен президенту России Владимиру Путину за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила». Такое заявление в Telegram-канале сделал глава республики Денис Пушилин.

«Выражаю огромную благодарность от себя лично и от каждого жителя республики Владимиру Путину за решение о возрождении „Саур-Могилы“», — написал он.

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По его словам, в ДНР также признательны Российскому военно-историческому обществу, военным строителям Министерства обороны России и волонтерам из РФ. Пушилин отметил, что им удалось восстановить «Саур-Могилу» в рекордные сроки. Сам мемориал он назвал священным для Донбасса.

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Также Пушилин заявил, что «Саур-Могилу» часто посещало местное население, чтобы чествовать героев двух войн. Он отметил, что памятник был разбит украинскими нацистами.

По словам главы ДНР, ремонт мемориала силами республики было неподъемным проектом. Однако в регионе не оставляли надежд на восстановление «Саур-Могилы».

«И вот благодаря России мы открыли возрожденный мемориал. Он производит неизгладимое впечатление мощью, красотой и величием», — написал Пушилин.

Он отметил, что на открытии памятника присутствовали политики и артисты из РФ.

ДНР

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