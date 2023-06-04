Общество 04 июня 2023, 18:31 Пушилин передал девочке из ДНР подарок от Путина Врио главы ДНР Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина сайт врио главы ДНР Дениса Пушилина

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал девочке Ире из Енакиево подарок от президента России Владимира Путина. Об этом руководитель республики написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что девочка написала письмо главе государства с просьбой подарить ей собаку. В качестве презента она получила щенка померанского шпица.

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«Конечно, Ирочка была счастлива, обещала ухаживать за своим новым другом», — написал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что девочка тоже подготовила президенту подарок. В ответ она попросила передать Владимиру Путину вышитую бисером картину с изображением миниатюрного шпица.

Ранее президент России исполнил новогоднюю мечту 14-летнего Марка Кобленева из Раменского городского округа. Подростку Владимир Путин презентовал гитару и обучающий курс игры на музыкальном инструменте. Кроме того, для мальчика и его мамы организовали поездку в академию Игоря Крутого.