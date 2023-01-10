Общество 10 января 2023, 16:16 Пушилин ответил на жалобы жителей ДНР о повышении тарифов ЖКХ Пушилин объявил, когда тарифы ЖКХ в ДНР сравняются с другими регионами России РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин провел совещание с региональным правительством, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов, где рассмотрели вопросы повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, жителей ДНР волнует разрыв в размерах тарифов ЖКХ по сравнению с другими регионами страны.

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«Размер тарифов будет выравниваться плавно и постепенно — в течение практически 10 лет. На данный момент от оплаты за водоснабжение по-прежнему освобождаются все, кто получает воду по графику», — объяснил он.

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Кроме этого Пушилин напомнил чиновникам об их прямых обязанностях своевременно реагировать на жалобы жителей. Например, люди часто жалуются, что не могут дозвониться до диспетчеров водоканалов и ЖКУ. И это все на фоне замерзания воды в подвалах и подъездах.

«Ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций населения по всем коммунальным вопросам. Уже есть результаты в Мариуполе, скоро такие службы поддержки появятся и в других городах Республики», — заверил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин предложил жителям Артемовска самим выбрать название города. При этом он добавил, что к этому вопросу нужно подойти обдуманно и принять решение в рамках закона.