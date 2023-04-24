Общество 24 апреля 2023, 12:12 Пушилин оценил роль Минских соглашений для Донбасса Пушилин: Минские соглашения дали возможность говорить, нам не затыкали рот РИА «Новости»

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Россия до последнего делала все, чтобы был дипломатический выход из конфликта в Донбассе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Он подчеркнул, что Минские соглашения стали для народных республик возможностью говорить и быть услышанными.

Пушилин обратил внимание, что после того, как власти Украины начали применять против ополчения ДНР тяжелое вооружение, авиацию, в западных СМИ эти события полностью игнорировались.

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Это, по его оценке, стало очередным проявлением политики двойных стандартов. А ДНР тем временем требовалось бороться за свое существования и строить государственность.

«Нам нужно было двигаться дальше. И вот в сентябре 2014 года заключаются Минские соглашения. Они все-таки сыграли свою роль. потому что благодаря им у нас появилась площадка, где мы могли говорить и нам никто не мог заткнуть рот», — подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд теперь признаются, что соглашения были обманом с целью накачать Украину оружием. Россию при этом обвиняли в нарушении соглашений, возмутился он. Хотя именно российские власти всегда стремились найти выход из конфликта дипломатическим путем.