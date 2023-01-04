Общество 04 января 2023, 11:00 Пушилин отметил героизм российских военных в Макеевке Врио главы ДНР Пушилин: российские военные проявили героизм, спасая товарищей в Макеевке РИА «Новости»

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Российские военнослужащие, попавшие под обстрел в Макеевке, проявили героизм и настоящее мужество, спасая из-под завалов сослуживцев. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Случаев проявления геройства и настоящего мужества у этих ребят было множество! Многие из них, едва выбравшись из поврежденного здания, вернулись, чтобы вытащить своих товарищей», — написал он.

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По словам Пушилина, военнослужащие затем помогли сотрудникам МЧС в разборе завалов, рискуя собственной жизнью.

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«Какая-то часть погибших — это те, кто вернулся спасти товарищей», — добавил глава ДНР.

Украинские военные атаковали здание техникума в Макеевке в новогоднюю ночь из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, писал RT. Пресс-служба Минобороны уточнила, что в результате удара погибли 89 российских военных.

Главной причиной атаки ВСУ назвали высокую сотовую активность в зоне поражения средств противника.