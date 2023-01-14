Общество 14 января 2023, 16:47 Пушилин опроверг сообщение о переносе столицы ДНР в Мариуполь Врио главы ДНР Пушилин: Донецк останется столицей республики РИА «Новости»

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Донецк останется столицей Донецкой Народной Республики, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Так он отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что административный центр республики якобы в ближайшее время переместится в Мариуполь.

Пушилин в своем сообщении сделал ссылку на канал BRIEF. Его авторы написали, что Мариуполь станет столицей, «как только будет завершена большая стройка» и заметили, что федеральный центр хочет сделать из Мариуполя «второй Грозный» и вливает в это колоссальные средства. Однако, по заверениям Пушилина, перенос столицы из Донецка даже не обсуждается.

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«Данное предположение не соответствует действительности. <…> Столицей Донецкой Народной Республики был и будет город-герой Донецк», — подчеркнул врио главы ДНР.

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После вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России высказывалось предположение о том, что в стране появится новый федеральный округ. Но пока таких решений не принималось.